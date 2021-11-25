Trâu rừng bị cả đàn chó hoang châu Phi bao vây, trước tình hình 'ngàn cân treo sợi tóc' trâu rừng có may mắn trốn thoát?

Chó hoang hiếm khi săn trâu rừng, nhưng một khi săn thì chúng sẽ chọn những con mồi mà chúng chắc chắn có thể hạ gục. Nó đã có một màn săn trâu rừng cực kỳ hoành tráng làm cho những đối thủ khác phải dè chừng.

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