Sau tiếng nổ kinh hoàng, người chồng hốt hoảng gọi ‘vợ ơi’ khiến người xem không khỏi xót xa

Vụ việc xảy ra vào lúc 2h trưa ngày 3/9, tại một ngôi nhà của gia đình chuyên thu mua phế liệu thuộc tổ 5, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thuỷ, Thành phố Cẩm Phả. Hậu quả làm 3 người bị thương. Hình ảnh người đàn ông gọi vợ khiến người xem không khỏi xót xa.
Đời Sống 18:48 30/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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