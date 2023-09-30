Sau tiếng nổ kinh hoàng, người chồng hốt hoảng gọi ‘vợ ơi’ khiến người xem không khỏi xót xa

Vụ việc xảy ra vào lúc 2h trưa ngày 3/9, tại một ngôi nhà của gia đình chuyên thu mua phế liệu thuộc tổ 5, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thuỷ, Thành phố Cẩm Phả. Hậu quả làm 3 người bị thương. Hình ảnh người đàn ông gọi vợ khiến người xem không khỏi xót xa.

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