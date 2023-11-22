Rùng mình phát hiện cá mập bơi dạt vào bờ biển nổi tiếng, gây hoang mang và cái kết bất ngờ

Hình ảnh ghi lại cho thấy một con cá mập dài khoảng 2m tiến vào bờ tại một bãi biển nổi tiếng ở Majorca, đã gây hoang mang cho du khách. Thật may mắn, đến cuối cùng, nỗ lực vật lộn với sự sống của con cá đã thành công và nó đã bơi trở lại đại dương.
Đời Sống 14:43 22/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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