Rợn người cảnh tượng ông nội vô tình lái xe cán trúng cháu trai mới biết đi ngay trong sân nhà và cái kết đau lòng

Vụ việc xảy ra vào ngày 10/11, ở quận Kasaragod của bang Kerala, Ấn Độ. Hình ảnh từ video ghi lại cho thấy đứa trẻ mới biết đi được nhìn thấy đang đứng phía trước chiếc xe ô tô, trong khi một đứa trẻ khác đang dọn đường. Nhưng do không thấy cháu đang đứng ở đầu ô tô nên đã cho xe di chuyển và cán trúng cậu bé. Kết quả là sau khi đi cấp cứu ở bệnh viện, bé trai đã tử vong thương tâm.
Đời Sống 14:49 17/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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