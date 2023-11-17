Rắn hổ mang khủng bất ngờ lao vào sân golf khiến nhiều người sợ hãi nhưng hành động của tiếp theo của ‘hung thần nọc độc’ với tấm biển báo còn gây sốc hơn

Sự việc được ghi lại vào ngày 11/11, tại Câu lạc bộ Golf Atlantic Beach ở Cape Town, Nam Phi. Hình ảnh ghi lại cho thấy một con rắn hổ mang khủng trườn vào sân golf với chiếc mũ trùm đầu xòe ra trong tư thế hung hãn. Tiếp sau đó nó còn tấn công một trong những biển báo trên đường một cách đáng sợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ran-ho-mang-khung-bat-ngo-lao-vao-san-golf-khien-nhieu-nguoi-so-hai-nhung-hanh-dong-cua-tiep-theo-cua-hung-than-noc-doc-voi-tam-bien-bao-con-gay-soc-hon-631061.html