Rắn hổ mang khủng bất ngờ lao vào sân golf khiến nhiều người sợ hãi nhưng hành động của tiếp theo của ‘hung thần nọc độc’ với tấm biển báo còn gây sốc hơn

Sự việc được ghi lại vào ngày 11/11, tại Câu lạc bộ Golf Atlantic Beach ở Cape Town, Nam Phi. Hình ảnh ghi lại cho thấy một con rắn hổ mang khủng trườn vào sân golf với chiếc mũ trùm đầu xòe ra trong tư thế hung hãn. Tiếp sau đó nó còn tấn công một trong những biển báo trên đường một cách đáng sợ.
Đời Sống 13:45 17/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu