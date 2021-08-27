Phát hiện ‘QUÁI VẬT’ ở bụi rậm gần nhà, người đàn ông TÒ MÒ đến xem thì HOẢNG HỐT tìm ra nguyên nhân vật nuôi trong nhà bị mất tích

Vào ngày 21/8 vừa qua, 1 người nông dân sống ở tỉnh Phitsanulok, miền Bắc Thái Lan. Người này phát hiện một con trăn Miến Điện dài 4.5m đang bị vỡ bụng vì nuốt phải con dê quá lớn của ông ta.

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