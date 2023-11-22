Phát hiện ‘quái vật’ ẩn mình mương nước đe dọa tới sự an toàn của người dân, đội cứu hộ tiến hành giải cứu và cái kết

Hình ảnh từ video ghi lại cho thấy một con trăn khổng lồ dài khoảng 3 m đã bị mắc kẹt trong một mương nước tại thành phố Padang ở Indonesia. Khi con trăn đang bò trên đường thì bất ngờ bị rơi xuống mương nước nên được lưu lượng chức năng giải cứu.

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