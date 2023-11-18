Nghe tiếng kêu thảm thiết của mèo cưng nên ra kiểm tra thì phát hiện trăn khủng dài gần 5 mét tấn công, hành động bất ngờ của người đàn khiến ai cũng rùng mình

Sự việc được ghi lại vào ngày 14/11, tại một nhà dân ở Bangkok, Thái Lan. Theo đó một con trăn gần 5 mét tấn công vào chuồng. Con mèo cố gắng trốn tránh đòn tấn công của kẻ đi săn bằng cách nhảy lên góc chuồng. Khi phát hiện tình huống nguy hiểm, người đàn ông đã dùng tay trần tóm lấy đầu con bò sát, trong khi mẹ của anh chạy đến giúp đỡ và bật đèn lên.

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