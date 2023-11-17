‘Lạnh sống lưng’ trước hành động dũng cảm mang thức ăn cho rắn độc và cái kết kinh hoàng khi bị cắn vào tay

Video ghi lại chia sẻ khoảnh khắc một người mang theo con chuột để làm thức ăn cho một con rắn độc. Nhưng khi đưa con chuột đến gần miệng rắn, thay vì ăn con chuột, con rắn đã bất ngờ tấn công và cắn vào tay của người cho ăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lanh-song-lung-truoc-hanh-dong-dung-cam-mang-thuc-an-cho-ran-doc-va-cai-ket-kinh-hoang-khi-bi-can-vao-tay-630855.html