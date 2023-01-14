Khoảnh khắc thót tim khi ngỗng con lao mình xuống vách đá cao hơn 100m và cái kết thót tim

Để tránh các kẻ thù nhăm nhe trứng, những cặp ngỗng đen má trắng chọn cách làm tổ trên những vách đá dựng đứng cao gần 122m tại vùng Arctic. Tuy nhiên, đây cũng chính là thách thức đầu đời đối với những chú ngỗng mới nở, chúng buộc phải thoát khỏi vòng an toàn nơi vách đá để đi tìm bữa ăn đầu tiên trong đời.
Đời Sống 11:47 14/01/2023

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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