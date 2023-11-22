Hành khách hoảng hốt chứng kiến cảnh tượng trăn khổng lồ đu mình trên tay cầm trên tàu và sự thật phía sau gây bất ngờ

Hình ảnh ghi lại cho thấy một thanh niên thả con trăn khổng lồ của mình lên vị trí tay cầm dành cho hành khách ở một toa tàu đang chạy tại St. Petersburg, Nga, vào ngày 12/4. Nhiều hành khách đã hoảng hốt khi loài bò sát này trườn xung quanh.
Đời Sống 01:30 22/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu