Hành khách hoảng hốt chứng kiến cảnh tượng trăn khổng lồ đu mình trên tay cầm trên tàu và sự thật phía sau gây bất ngờ

Hình ảnh ghi lại cho thấy một thanh niên thả con trăn khổng lồ của mình lên vị trí tay cầm dành cho hành khách ở một toa tàu đang chạy tại St. Petersburg, Nga, vào ngày 12/4. Nhiều hành khách đã hoảng hốt khi loài bò sát này trườn xung quanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-khach-hoang-hot-chung-kien-canh-tuong-tran-khong-lo-du-minh-tren-tay-cam-tren-tau-va-su-that-phia-sau-gay-bat-ngo-632242.html