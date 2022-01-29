Dù rơi vào trận địa không lợi thế và đối mặt với cả 'tập đoàn' của kẻ săn mồi, chuột đồng vẫn bình tĩnh duy trì chiến thuật phân tâm đối thủ và thành công thoát thân

Một chú chuột đã phải bơi qua vùng nước mà những đàn vịt đang săn mồi để trở về hang ổ của mình. Trước sự truy đuổi gắt gao của cả bầy vịt, chuột đồng nhanh trí sử dụng thủ thuật đánh lạc hướng làm phân tâm kẻ thù và chạy thoát thân.

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