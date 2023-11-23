Đi dạo trên biển phát hiện cá heo bơi vòng tròn kỳ lạ nhưng thực chất bị mắc cạn nên người đàn ông tốt bụng giúp đỡ và cái kết

Đoạn video cho thấy những con cá heo được những người đàn ông tốt bụng giúp đỡ chúng bơi trở lại vùng nước sâu. Sự việc xảy ra tại dọc bờ biển ở Ao Nang, tỉnh Krabi, Thái Lan thì nhận thấy khoảng 4 con cá heo mắc cạn ở vùng nước nông vào lúc 6h sáng ngày 19/11.
Đời Sống 01:01 23/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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