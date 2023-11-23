Đang đi đường, cả gia đình bất ngờ bị quật ngã khỏi xe máy, thủ phạm gây ra tai nạn khiến nhiều người bất ngờ

Hình ảnh ghi lại cảnh tai nạn giao thông tại Ấn Độ khiến 4 người trong một gia đình bất ngờ bị quật ngã khỏi xe máy. Nguyên nhân chính là phần chân váy bị gió thổi mắc vào bánh xe khiến người phụ nữ ngồi sau xe bị kéo ngã. Sau đó, chiếc xe máy loạng choạng, mất lái rồi đổ nghiêng.

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