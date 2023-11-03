Cơn bão vừa đi qua, ngư dân ngỡ ngàng khi phát hiện ‘thủy quái’ nặng 190kg nằm phơi mình trên bãi biển

Sự việc được ghi lại tại một ngôi làng ở tỉnh Antique, Philippines. Theo đó ngư dân của một ngôi làng ở Philippines đã bắt được một con cá mú khổng lồ nặng 190kg. Họ tin rằng con cá đã bị dòng nước lớn đẩy đi sau khi một cơn bão đổ bộ vào.
Đời Sống 13:03 03/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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