Chủ nhà giật mình khi phát hiện đàn lợn mới sinh có một ‘nhân vật đặc biệt’ có 2 đầu, 3 mắt hiếm gặp

Đoạn clip ghi lại cho thấy, chú lợn con ngọ nguậy trên tay người chủ khi mang ra khoe với hàng xóm. Theo đó, con lợn đột biến có 2 mũi, 2 miệng nhưng chỉ có 3 mắt và 2 tai đã được sinh ra tại một trang trại ở tỉnh Bukidnon, Philippines, hôm 13/11.
Đời Sống 11:59 22/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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