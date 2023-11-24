Cảnh tượng có 1-0-2, hàng nghìn con cua bò lên đường trong mùa di cư sinh sản, người dân vội vàng mang xô ra nhặt

Cảnh tượng khó tin này được ghi lại tại Thường Thục, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy một số lượng lớn cua đang bò lên trên bờ rồi phủ kín con đường gần sông Dương Tử trong mùa di cư sinh sản. Thấy vậy, những người dân gần đó đã mang xô ra nhặt.

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