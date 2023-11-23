Bị con lợn rừng lao ra tấn công rồi cắn tới tấp, người đàn ông đã dùng tay không chống trả một cách quyết liệt và cái kết

Cảnh tượng kinh hoàng này được ghi lại tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Người đàn ông 43 tuổi đang đi bộ về nhà thì bị 1 con lợn rừng trong bụi cây lao ra tấn công. Dù bị ngã xuống đất, người này vẫn cố gắng dùng tay không chống trả lại con vật và được những người xung quanh phát hiện giải cứu.
Đời Sống 02:02 23/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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