Trăn Miến Điện khổng lồ đu trên nóc xế hộp như phim kinh dị đời thật

Một con trăn Miến Điện màu vàng cỡ lớn đang bám ở bên ngoài chiếc ô tô chạy trên đường cao tốc. Cảnh tượng này giống như khung cảnh trong một bộ phim kinh dị. Một lúc sau, con trăn này đã bị mất thăng bằng và rơi xuống đường. May mắn những phương tiện đi phía sau đã kịp thời tránh được mà không tông vào con vật.

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