Thót tim vì chạm trán sư tử trong lúc xe bị mắc kẹt trong bùn lầy

Nhóm khách du lịch đang tham quan Baobab Ridge Game Lodge, Nam Phi và được thông báo về việc có một con sư tử đực đang ở trong khu vực. Khi rời khỏi đó thì chiếc xe bị mắc kẹt trong bùn đất và phải dùng dây kéo để thoát ra ngoài. Tuy nhiên, họ đã 'chạm trán" với con sư tử và có một trải nghiệm đáng nhớ.

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