Thót tim cảnh tượng cây xanh bất ngờ đổ xuống đường, đè trúng ô tô đang di chuyển và cái kết

Một thảm kịch đã suýt xảy ra vào chiều ngày 10/1, tại Trani, Ý. Đợt thời tiết khắc nghiệt tấn công vùng Puglia trong những ngày gần đây, với gió mạnh và nhiệt độ giảm mạnh, đã khiến một trong những cây cọ cổ thụ nằm trước nhà thờ giáo xứ San Francesco ở Piazza Libertà, trung tâm thành phố, bị đổ.

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

