Tên trộm vụng về 4 lần rơi từ trần nhà xuống đất khi đang cố gắng tẩu thoát khỏi một trạm xăng

Đoạn clip do cảnh sát Durham công bố cho thấy, Pickering gây ra cảnh hỗn loạn khi hắn lục soát cửa hàng. Sau đó, camera giám sát ghi lại cảnh Pickering ngã 4 lần khi cố gắng trèo trở lại trần nhà bằng cách bám vào các kệ gần đó.

Video 2 giờ 34 phút trước 2 giờ 34 phút trước Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ten-trom-vung-ve-4-lan-roi-tu-tran-nha-xuong-at-khi-ang-co-gang-tau-thoat-khoi-mot-tram-xang-750945.html