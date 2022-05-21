'Số nặng' với loài cá khổng lồ, hình dáng kỳ dị như 'bị quá trình tiến hóa bỏ quên'?

Cá mặt trăng có hình dạng kỳ dị đến nỗi chúng được miêu tả là loài cá đã bị quá trình tiến hóa lãng quên. Chúng là loài cá có xương lớn nhất trên thế giới. Cá trưởng thành có thể dài tới 5,5m và nặng 1.400kg. Con cái có thể đẻ tới 300 triệu quả trứng, nhiều nhất so với bất kỳ loài động vật có xương sống nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-nang-voi-loai-ca-khong-lo-hinh-dang-ky-di-nhu-bi-qua-trinh-tien-hoa-bo-quen-470386.html