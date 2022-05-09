Phát hiện camera an ninh, tên trộm hóa người tốt, trả lại ví cho người 'đánh rơi'

Một cô gái đeo túi xách đang đứng trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông tiếp cận từ phía sau và trộm ví. Tuy nhiên, khi đang định rời đi, anh ta đột nhiên phát hiện thấy có camera giám sát nên đã giả vờ rằng mình đã nhặt được chiếc điện thoại rơi trên sàn và trả lại cho nạn nhân.

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