Người đàn ông thoát chết trong gang tấc vì thói quen nguy hiểm tại trạm xăng

Vụ việc gây sốc xảy ra vào đêm 3/11 (giờ địa phương) tại thành phố Timon, thuộc bang Maranhao, đông bắc Brazil. Đoạn video giám sát đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên không trung ngay sau khi người đàn ông đánh rơi que diêm vừa dùng để châm thuốc.
Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

