Nghịch ngợm lao vào miệng 'chúa sơn lâm', chó hoang không ngờ nhận lấy hậu quả cay đắng!

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một con hổ đang nằm thư giãn thì một con chó hoang đến gần và bắt đầu sủa. Nhìn thấy con chó đứng gần đó, con hổ liền bật dậy, ghì đối thủ xuống đất rồi cắn vào cổ. Sức mạnh của con hổ quá lớn khiến con chó không thể chống trả và gục ngã ngay tại chỗ.
Video 16:55 19/07/2023

Thúy Nga (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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