Linh dương con nỗ lực sinh tồn trước nanh vuốt của báo hoa mai khổng lồ, kỳ tích có xảy ra?

Bản năng sinh tồn của linh dương nhỏ trỗi dậy, nó dùng đầu húc liên tục vào người của báo con với hy vọng có thể làm được điều gì đó. Sau một hồi vùng vẫy, con báo nhỏ đã chấm dứt toàn bộ hy vọng của con mồi đáng thương và thực hiện điều nó cần phải làm.
Video 13:41 26/07/2023

Kiều Diễm (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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