Liều lĩnh săn mồi trong lãnh thổ của sư tử, báo hoa mai bị đánh hội đồng phải bật dậy phản đòn và cái kết

Sự việc được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Masai Mara, Kenya. Hình ảnh ghi lại cho thấy một con báo đực đã bị bầy sư tử phát hiện khi đang đi săn mồi trong lãnh thổ của chúng. Trước sự vượt trội về số lượng và sức mạnh, báo hoa mai phải cố gắng hết sức và tranh thủ thời cơ thích hợp để trốn thoát.
Video 22:20 27/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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