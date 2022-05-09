Kỳ lạ sinh vật sở hữu cặp sừng to như ngà voi, thứ chứa bên trong khiến ai cũng bất ngờ

Những sinh vật sở hữu cặp sừng to lớn trên chính là một loài bò bản địa ở châu Phi, có tên là bò Watusi hay còn gọi là bò Ankole sừng dài, bò Ankole-Watusi (tên khoa học: Bos taurus indicus). Đây là một loài bò có vai trò quan trọng trong cuộc sống của người châu Phi. Chiếc sừng to lớn của bò Watusi thực chất là một kho tích trữ Calcium cho cơ thể. Đây là nguồn dinh dưỡng chính đối với người dân bản địa, nhất là ở những khu vực khô hạn và khắc nghiệt nhất của châu Phi.

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