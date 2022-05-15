Kinh hoàng phát hiện ‘quái vật’ khổng lồ trôi dạt trên bãi biển

Một con ‘quái vật biển’ sâu gần đây xuất hiện trên bãi biển thuộc Đảo Nam của New Zealand, trông giống một con rắn khổng lồ. Bridie Allan, một nhà sinh vật học của Đại học Otago cho biết, đây là một con cá Oarfish quý hiếm, thường sống ở độ sâu đến 200 mét và chỉ có thể phát hiện ra nó khi dạt vào bờ biển.

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