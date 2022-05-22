Khoảnh khắc 'ngàn vàng': Mạnh Dũng ghi bàn mở tỉ số, bảo vệ huy chương vàng SEA Games cho tuyển Việt Nam

Tối 22/5/2022, trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình diễn ra trận đấu tranh huy chương Vàng môn Bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Phút 83, Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Kawin, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp U23 Việt Nam giành huy chương Vàng.
Video 22:50 22/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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