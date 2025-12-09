Khoảnh khắc kinh hoàng, 1 du khách rơi xuống từ vách đá cao 40 mét khi đang chụp ảnh tự sướng

Người đàn ông được nhìn thấy đang giữ thăng bằng dọc theo vách đá, tay cầm chặt điện thoại. Chỉ vài giây sau, khi người đàn ông định chụp ảnh, đá dưới chân vỡ vụn và anh ta ngã nhào xuống bụi cây bên dưới. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, du khách đang leo núi Hoa Anh ở Quảng An, Trung Quốc.

Video 1 giờ 14 phút trước 1 giờ 14 phút trước Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoanh-khac-kinh-hoang-1-du-khach-roi-xuong-tu-vach-a-cao-40-met-khi-ang-chup-anh-tu-suong-748236.html