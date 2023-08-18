Kẻ trộm táo tợn dùng xe nâng húc đổ rồi đánh cắp cây ATM, kế hoạch hoàn hảo nhưng phút cuối khiến ai cũng bất ngờ

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nghi phạm đã điều khiển chiếc xe nâng, trong khi người còn lại lái chiếc xe bán tải màu trắng di chuyển lại gần. Sau đó, chúng húc đổ cây ATM rồi tiếp tục dùng xe nâng đặt nó vào thùng của chiếc xe bán tải.
Video 13:19 18/08/2023

Phương Di (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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