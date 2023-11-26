Hổ dữ đơn độc lao vào tấn công lợn rừng, ra đòn bằng pha bóp nghẹt con mồi bằng cú cắn chí mạng vào cổ họng và cái kết

Hình ảnh ghi lại trận chiến sinh tử giữa con hổ Bengal dữ tợn và con lợn rừng to lớn. Sau khi tóm gọn được lợn rừng, con hổ giữ chặt rồi bóp nghẹt con mồi bằng cú cắn chí mạng vào cổ họng. Lúc này, lợn rừng chỉ biết nằm im tại chỗ chờ chết và kêu lên trong đau đớn.
Video 05:00 26/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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