HÃI HÙNG: Cá sấu bất ngờ lao tới tấn công người cho ăn, ai xem cũng toát mồ hôi hột

Người đàn ông ở bang Colorado của Mỹ đã thoát chết trong gang tấc khi bị con cá sấu dài 3,6m tấn công trong lúc ông đang cho nó ăn con gà tây sống. Vụ việc xảy ra tại Trang trại cá sấu Colorado ở Mosca, khi nhân viên tên Chad bước xuống nước để cho con cá sấu Elvis ăn gà tây, thì đột nhiên nó lao lên ngoạm sượt vào chân người đàn ông này. Con cá sấu chỉ dừng lại khi một nhân viên khác can thiệp. Phóng viên Matt Kroschel của đài truyền hình KKTV ở Colorado Springs, tình cờ có mặt tại công viên ngày hôm đó và tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đáng sợ này. “Tôi đã tận mắt chứng kiến vụ việc khi đến thăm công viên và vẫn thấy sợ khi xem lại video. Nhân viên đó thật may mắn”, Kroschel cho hay.
Video 16:35 30/07/2023

Kiều Diễm (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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