'Chúa sơn lâm' đến đường cùng, ăn trộm luôn bò của người dân

Chứng kiến màn săn trộm bò liều lĩnh này của con hổ, nhiều du khách không khỏi bất ngờ. Nhiều người còn lo ngại rằng, việc đi săn này không chỉ gây ảnh hưởng đến kinh tế của người dân mà còn có thể thay đổi tập quán của hổ. Bởi, chúng rất dễ bỏ qua việc săn các loài động vật hoang dã và chuyển sang săn bắt trộm gia súc của nông dân.

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