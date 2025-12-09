Chưa đầy 30 giây, con chó Pitbull đã tấn công đứa trẻ tử vong dù nó đang bị xích trong vườn

Leon Dulia, 2 tuổi, đã tử vong chỉ trong vài giây sau khi đến gần con chó bị xích trong khu vườn của gia đình trên đảo Zakynthos của Hy Lạp. Mẹ của Leon, cô Robbie Deeth, 32 tuổi, người Anh, đã mô tả rằng "chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây" con vật đã tấn công đứa trẻ.

Video 2 giờ 15 phút trước 2 giờ 15 phút trước Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chua-ay-30-giay-con-cho-pitbull-a-tan-cong-ua-tre-tu-vong-du-no-ang-bi-xich-trong-vuon-748237.html