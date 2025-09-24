Chạy xe lạng lách trên đường, 3 thanh niên bị cảnh sát cạo đầu trước khi bắt họ xin lỗi

Cảnh sát đã bắt quả tang bộ ba này cùng nhau lái xe với tốc độ cao và lạng lách nguy hiểm gần một ngôi chùa Phật giáo ở Kampong Speu, Campuchia. Đoạn clip cho thấy một sĩ quan đã sử dụng dao cạo điện để cắt tóc của họ, để lại những mảng không đều dẫn đến kiểu tóc buồn cười vào ngày 15/9.

1 giờ 25 phút trước
Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

