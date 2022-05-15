'Cao nhân' vừa gọi điện thoại vừa dùng tay không bắt rắn giữa đường trong sự trầm trồ của người xung quanh

Sự việc xảy ra vào ngày 10/5, tại Thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.Trong clip, một con rắn đang bò lên vỉa hè trong khi phụ huynh và học sinh đang đi ngang qua khu vực này. Phát hiện ra con rắn, một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại đã tiến đến rồi dùng tay không bắt gọn. Sau đó, anh ta đặt con rắn lên song sắt bên đường.
Video 23:54 15/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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