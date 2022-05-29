Cảm động câu chuyện về chú chó vượt 40km quay về nhà chủ cũ, sự thật đằng sau câu chuyện khiến dân tình xúc động không kìm nổi nước mắt

Mạng xã hội Trung Quốc mới đây lan truyền đoạn video chú có vượt quãng đường 40km quay về căn nhà cũ để tìm chủ nhân. Được biết, chú chó này tên Big Yellow (8 tuổi). Chú nhân của chú chó đã qua đời vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021.
Video 07:06 29/05/2022

Ngọc Hân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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