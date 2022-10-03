Cãi nhau vì không ai chịu rửa bát, cụ ông 83 tuổi và cụ bà 79 tuổi làm ngay điều này khiến con cháu "sợ xanh mặt", dân mạng vừa thương vừa... buồn cười

Cụ ông 83 tuổi và cụ bà 79 tuổi uýnh nhau vì không ai chịu rửa bát khiến dân mạng tá hỏa, con cháu cho biết sau trận chiến, ông bà đã hòa giải và đằm thắm như bình thường...

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