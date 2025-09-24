Bốn người đàn ông dũng cảm vật ngã kẻ tấn công bằng dao ngăn chặn một vụ tấn công nghiêm trọng

Một tình huống căng thẳng đã xảy ra vào rạng sáng Chủ Nhật (ngày 21/9, giờ địa phương) ngay tại Quảng trường Leicester, trung tâm London, Anh khi một người đàn ông mang dao tấn công khiến một người bị đâm và một người khác bị thương.
Video 1 giờ 20 phút trước

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

