Bị tên cướp tấn công, người phụ nữ có cách 'phản đòn' khiến team mê công nghệ 'tiếc đứt ruột' và cái kết

Cụ thể, một người phụ nữ đang đứng bên ngoài nhà riêng thì bất ngờ bị 2 tên côn đồ tấn công. Bị chúng đấm vào mặt 2 lần, người phụ nữ đã dùng chiếc iPhone cầm trên tay liên tục đánh lại chúng. Cuối cùng, hai tên trộm đã phải bỏ chạy ra bãi đỗ xe gần đó và tẩu thoát.

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