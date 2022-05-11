Bi hài cảnh lợn rừng bị mắc kẹt ở cổng kiểm soát khi xông vào khu chung cư

Đoạn video ghi lại sự việc xảy ra ở thành phố Trấn Giang của tỉnh Giang Tô vào ngày 4/5. Con lợn rừng bị đã phi đầu qua khoảng giữa giữa 2 thanh chắn, nhưng bị mắc kẹt nửa thân dưới. Con vật vẫn cố len người qua giữa khe hở song bất thành. Sau đó, lực lượng chức năng dùng biện pháp giải cứu con vật khỏi vị trí bị mắc kẹt.

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