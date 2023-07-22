Bị đàn trâu rừng rầm rập 'kéo quân' trả thù, sư tử thoát chết theo kịch bản khó ngờ!

Trong lúc đàn sư tử đang ung dung thưởng thức bữa ăn mình vừa kiếm được là một con nghé thì đàn trâu rừng kéo đến trả thù. Hàng loạt những con trâu rừng to lớn hung hăng vây quanh sư tử. Đứng trước sự áp đảo của trâu rừng, chúa sơn lâm oai vệ buộc lòng phải tìm cách bỏ chạy thoát thân.
Video 23:43 22/07/2023

Thúy Nga (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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