Bàng hoàng chứng kiến báo đốm điên cuồng tàn sát đồng loại, quy luật sinh tồn khốc liệt nhất trong thế giới hoang dã!

Con báo đốm 4 tuổi đã tán tỉnh 1 trong những con báo cái trên vùng lãnh thổ Scarface cai trị và bây giờ nó muốn tuyên chiến, giành lấy vùng lãnh thổ như thể của riêng mình. Scarface đã thống trị vùng đất này nhiều năm, nó cố hết sức để đuổi con báo trẻ đi, nhưng Marley không hề nao núng.
Video 23:42 29/07/2023

Thúy Nga (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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