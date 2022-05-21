Ba người đàn ông bất chấp lội xuống thác nước chụp ảnh với gấu bất chấp cảnh báo nguy hiểm khiến nhiều người ngán ngẩm

Ba người đàn ông trải nghiệm chuyến du lịch tại Công viên Quốc gia Katmai, Alaska. Khi họ đến khu vực thác nước, họ nhìn thấy đàn gấu nâu đang đi săn mồi. Cả ba đã vượt qua hàng rào chắn tại khu vực tham quan, lội xuống nước để quay video, chụp ảnh. Đoạn video đã thu hút hàng nghìn lượt xem và gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.
Video 23:47 21/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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