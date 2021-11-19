Thùy Tiên hở bạo hô vang Việt Nam đầy tự tin trong họp báo Miss Grand International 2021

Tối ngày 18/11 vừa qua đã diễn ra sự kiện chào đón và họp báo của cuộc thi Miss Grand International 2021 tại Thái Lan. Xuất hiện cùng các đại diện nhan sắc từ nước bạn, Nguyễn Thúc Thùy Tiên thể hiện sự tự tin tuyệt đối khi trả lời phỏng vấn và hô vang hai tiếng Việt Nam trên sân khấu.
Showbiz 13:56 19/11/2021

Bảo Nguyên | Theo Phụ nữ sức khỏe

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