Thấy gái đẹp mặc bikini, nhóm trai trẻ liền vung tiền làm điều này ai ngờ nhận lại cái kết 'sấp mặt'

Đây là cảnh phim Vua bịp đại chiến Las Vegas - The Conmen In Vegas (1999) do Lâm Hy Lôi và Lưu Đức Hoa đóng chính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-gai-dep-mac-bikini-nhom-trai-tre-lien-vung-tien-lam-dieu-nay-ai-ngo-nhan-lai-cai-ket-sap-mat-431584.html