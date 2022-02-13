Son Ye Jin và Hyun Bin những khoảnh khắc 'tình bể bình' trước khi thông báo kết hôn

Hiện nay, cộng đồng mạng đang vô cùng phấn khích và đồng loạt gửi lời chúc đến cặp đôi đình đám. Cùng với đó, netizen cũng đào lại những khoảnh khắc "tình bể bình" của Hyun Bin và Son Ye Jin trong suốt 2 năm qua. Ngoài nhan sắc đỉnh cao thì hai diễn viên còn làm khán giả "rụng rời" trước những hành động tình tứ ngọt ngào của mình.
Showbiz 16:25 13/02/2022

Q.Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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